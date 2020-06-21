Тирана, , 10:30 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании 20 июня сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 320 образцов в стране было выявлено 53 новых случая заражения коронавирусом. 12 пациентов были признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Всего в Албании выявлено 1838 случаев заражения коронавирусом. 722 пациента с COVID-19 проходят лечение, около 60% активных случаев приходится на Тирану, однако карта распространения заболевания расширяется — коронавирус вновь обнаружен в таких городах, как Люшня, Пука, Эльбасан, Камез, Малакастра, Влёра, Дуррес, Корча.

63 пациента проходят лечение в больничных учреждениях, из них семь находятся в палате интенсивной терапии, двое из них подключены к аппарату ИВЛ. 1126 человек уже излечились. 44 пациента скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, двое из них — за последние сутки.

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