Вашингтон, , 06:02 — REGNUM Почти никто из участников митинга сторонников президента США Дональда Трампа в городе Талса (штат Оклахома) не носил маску и не соблюдал требования по социальной дистанции, утверждает телеканал NBC News.

По их данным, мало кто из участников митинга надел медицинскую маску в качестве меры предосторожности. При этом сам митинг мало отличался от массовых мероприятий до пандемии — люди стояли близко друг к другу, почти никто не использовал средств защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у шести сотрудников предвыборного штаба американского лидера Дональда Трампа выявили коронавирусную инфекцию. Отмечалось, что именно эти сотрудники занимались организацией митинга в Талсе. Всех их изолировали.

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