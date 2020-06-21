Скопье, , 10:32 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 20 июня сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 1364 человек было выявлено 185 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 27 человек были признаны излечившимися.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, с начала эпидемии в стране было выявлено 5005 случаев заражения, 233 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19, 11 из них — за последние сутки, что стало новым антирекордом для страны. 1904 пациента уже излечились.

Всего лечение от коронавируса проходят 2868 македонцев, при этом почти 1700 из них проживают в столице страны Скопье.

Несмотря на то, что каждый день в стране умирает несколько пациентов с COVID-19, а статистика по распространению инфекции продолжает бить рекорды, 15 июля в стране пройдут парламентские выборы.

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