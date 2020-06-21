Пекин, , 05:34 — REGNUM Ежегодная Национальная неделя продвижения энергетической эффективности пройдет с 29 июня по 5 июля в Китае, сообщили в Национальной комиссии по развитию и реформе КНР.

Кроме того, 2 июня стало Национальным днем без углекислого газа. В этом году неделя также будет включать в себя кампании, нацеленный на привлечение общественного внимания к вопросам сбережения энергии и энергоэффективности, говорится в циркуляре, представленном совместно 14 центральными департамента страны, включая указанную комиссию и Министерство экологии страны.

В День без углекислого газа также пройдет ряд кампаний по продвижению малых выбросов углекислого газа как образа жизни. Мероприятия, в основном, пройдут через интернет в связи с мерами по профилактике COVID-19.

Национальная неделя продвижения энергетической эффективности проходит ежегодно в Китае с 1991 года, а национальный День без углекислого газа впервые прошел в 2013 году.