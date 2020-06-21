Пекин, , 04:36 — REGNUM Гробницы императоров династии Мин в пригороде Пекина будут временно закрыты для посещения гостей из-за новой вспышки коронавируса, сообщает 21 июня агентство Синьхуа.

Несмотря на то, что внутренние помещения гробниц будут недоступны для гостей, туристы смогут посетить все наружные достопримечательности. Туристический объект будет открыт с 8:30 до 16:30 ежедневно, сообщили в административном офисе объекта.

Посетители должны бронировать билеты по интернету на свои настоящие имена. Помимо всего прочего, гостей обяжут носить лицевые маски, а также демонстрировать паспорта здоровья при входе. Им также будут замерять температуру тела.