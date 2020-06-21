Лхаса, Китай, , 04:32 — REGNUM Завершение строительства моста через реку Брахмапутра в Тибете на юго-западе Китая положило конец возведению всех 120 мостов железной дороги Лхаса-Ньингчи, сообщает 21 июня агентство Синьхуа.

Железная дорога имеет протяжённость 435 км и связывает два крупных региональных города. В начале апреля все 47 тоннелей железной дороги были завершены. Мост длиной 525,1 метра на высоте 3350 метров стал самым высоким в мире арочным мостом с железобетонными стальными трубами.

Примечательно, что дорога Лхаса-Ньингчи на 75% состоит из мостов и тоннелей. Она рассчитана на движение поездов со скоростью 160 км/ч. Ожидается, что дорога будет введена в эксплуатацию в 2021 году.