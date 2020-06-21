Пекин, , 04:25 — REGNUM Власти включат тест на коронавирус в медицинскую страховку, сообщает 20 июня агентство Синьхуа.

В Национальной администрации охраны здоровья КНР сообщили, что включат тест на COVID-19 и связанные с ним расходные материалы в каталог медицинской страховки. Данный шаг призван усилить борьбу с эпидемией и взять ее под контроль

Шаг будет осуществляться в рамках контроля за эпидемией и восстановления работы предприятий, а также учебных заведений, сообщили в администрации.