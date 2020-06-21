Урумчи, Китай, , 04:20 — REGNUM Власти Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая создали 195 тыс. рабочих мест для бедняков с 2018 года по апрель текущего года, сообщает 20 июня агентство Синьхуа.

Всего 135 тыс. рабочих мест было создано для жителей региона, находящихся в глубокой нищете в района Кашгар и Хотан в период с 2017 по 2019 годы, сообщили в информационной канцелярии местного правительства.

Синьцзян предпринял серию мер по оказанию помощи беднякам в поисках работы в их родных городах или в близлежащих районах региона. Или же им помогли начать свой бизнес.