Лос-Анджелес, США, , 04:10 — REGNUM Акустическую гитару лидера рок-группы Nirvana Курта Кобейна продали на аукционе в Калифорнии за шесть миллионов долларов. О рекордной цене сообщает пресс-служба аукциона Жульена.

«Продано за $6 010 000. Новый мировой рекорд для гитар», — сообщают организаторы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, за гитару Martin D-18E 1959 года устроители торгов планировали получить как минимум миллион долларов США. В октябре 2019 года, на том же аукционе в Калифорнии был продан оливково-зеленый кардиган Кобейна. Организаторы аукциона продали его за $344 тысячи.