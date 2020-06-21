Вашингтон, , 03:42 — REGNUM В раскаленных на солнце аватомобилях в США в течение 2019 года погибли 53 ребенка. ABC News предупреждает американцев об опасности оставления ребенка одного в запертой машине.

В связи с наступлением летней жары американцам напомнили о печальной статистике. 53 несовершеннолетних граждан США погибли в раскаленных на солнце машиных в 2019 году, в то время как годом ранее был установлен антирекорд нескольких последних лет: 54 смерти.

За первые пять месяцев 2020 года при аналогичных условиях погибли лишь пятеро детей.

«Мы считаем, что пандемия оказала серьезное влияние на снижение количества смертельных случаев, которые мы наблюдали в этом году», — заявил директор организации KidsAndCars Эмбер Роллинс. По его словам, есть опасения, что в случае возвращение к работе и привычному режиму, американцы вновь начнут забывать своих детей в авто.

В 30-градусную жару понадобиться 10 минут для того, чтобы воздух в запертой и оставленной на солнце машине прогрелся до 40,5%. Между тем организм младенца не обладает совершенной терморегуляцией, из-за чего его тело может быстро нагреться до смертельно опасных 40 градусов.