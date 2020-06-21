Москва, , 03:14 — REGNUM 40 лесных пожаров общей площадью 252 гектара было потушено в России сотрудниками лесопожарных служб за последние сутки, сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».

В настоящее время продолжается активное тушение еще 55 пожаров в лесах на площади 24 958 гектаров, из них 17,7 тысячи гектаров — относится к территории Чукотского автономного округа.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня в Пенжинском районе Камчатского края из-за лесных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации.

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