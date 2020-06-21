Нью-Йорк, США, , 03:03 — REGNUM Гражданин США Брэндон Страка, который должен был лететь из Нью-Йорка в Даллас был снят с рейса из-за его отказа надеть защитную маску, передает портал Travel and Leisure.

Данная норма содержится в инструкции, которую предписано соблюдать клиентам авиакомпании в качестве мер по борьбе с коронавирусом. После разговора Страки с сотрудниками авиакомпании и обещания соблюдать правила ему позволили улететь следующим рейсом.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая телеканал CNN распространил информацию о том, что крупнейшие авиакомпании США не намерены заставлять пассажиров надевать медицинские маски во время полета.

Читайте ранее в этом сюжете: Авиакомпании США не будут обязывать пассажиров носить маски