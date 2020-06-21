Сантьяго, , 02:45 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки выявили 5355 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба чилийского министерства здравоохранения.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в республике достигло 236 748. Также за 20 июня в стране скончались 202 пациента от болезней, вызванных коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Чили жертвами осложнений COVID-19 стали 4295 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня в Чили ужесточили наказание за нарушение карантинного режима. Теперь нарушившим может грозить до трех лет тюрьмы или штраф в размере 10 млн песо (около $12 тыс).

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