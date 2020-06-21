Лондон, , 02:39 — REGNUM Лидер антирасистской акции «Жизни черных важны» в Лондоне Имарн Айтон потребовал встречи с британским премьер-министром Борисом Джонсоном, сообщает агентство Reuters.

«Я здесь каждый день, я тот человек, который выводит 20 тысяч человек на каждый протест… Все хотят со мной связаться, кроме Бориса, так что я хотел бы диалога с ним», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал изучить все случаи расизма в стране. Также он пообещал защитить памятник бывшему главе правительства Великобритании сэру Уинстону Черчиллю. Он пригрозил обрушить всю силу закона на вандалов.

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