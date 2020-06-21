Москва, , 02:34 — REGNUM Кольцеобразное солнечное затмение в формате частных фаз можно будет наблюдать в Росии 21 июня, сообщает пресс-служба Московского планетария.

Максимально его смогут увидеть жители Африки, Азии и островов в акватории Тихого океана. Затмение начнется в 07:48 мск в центральной Африке. Наибольшая фаза будет наблюдаться в Гималаях в 09:40 (по московскому времени) в течение 38 секунд.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня произошло полутеневое лунное затмение, которое наблюдалось в вечернее время наблюдать на юго-западе Сибири и в европейской части России.

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