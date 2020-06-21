Москва, , 02:16 — REGNUM Лидер российской музыкальной группы Uma2rman Владимир Кристовский рассказал о том, что делали воры в его доме. Видео с описанием, музыкант опубликовал в Instagram.

Сообщается, что воры в дом семьи Кристовских проникли, пока они жили на даче. Злоумышленники проникли в помещение, выломав окно на первом этаже, после чего пошли к комнату с сейфом.

«Видимо, они знали, что там у меня есть сейф, и надеялись, что в сейфе лежит куча денег. Но они, видимо, не знали, что музыканты — это не такие богатые люди», — рассказал Кристовский, поднимаясь на третий этаж собственного дома.

Предполагая, что в отсутствие семьи в дом могут проникнуть преступники, хозяин снабдил сейф следующей надписью: «Дорогие воры! В этом сейфе нет ни драгоценностей, ни денег. Не тратьте зря время!»

Однако злоумышленников это предостережение не убедило, и сейф был вскрыт. «У нас существует одна поговорка в России: доверяй, но проверяй. И вот результат», — отметил Кристовский. По его словам, нарушители не стали брать находившееся в сейфе оружие, а разбросали вещи, и захватили несколько драгоценностей жены.

По словам музыканта, он уже вызвал правоохранителей и ожидает их приезда.