Каир, , 01:32 — REGNUM В Египте за прошедшие сутки выявили 1547 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба египетского минздрава.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории Египта достигло 53 758. Также 20 июня в стране скончались 89 пациентов от болезней, вызванных новым коронавирусом. Всего жертвами COVID-19 в Египте стали 2106 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня общее количество случаев заражения новым коронавирусом в Африке превысило 282 тысячи. При этом наибольшее число зараженных выявлено в ЮАР и Египте.

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