Бразилиа, , 01:31 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии увеличилось на 34 666 и достигло 1 067 579, сообщается на сайте бразильского министерства здравоохранения.

Кроме того, за последние сутки в стране от осложнений при COVID-19 умерло 1022 пациента. Общее число летальных исходов среди лиц с данным заболеванием в Бразилии составило 49 976 человек. Более 520 тысяч человек выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 июня общее число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в мире достигло 8 525 042.

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