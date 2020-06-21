Москва, , 01:11 — REGNUM За последние сутки в Москве от осложнений при заболевании COVID-19 умерли 32 пациента, 20 июня сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в российской столице.

Таким образом, общее число летальных исходов среди лиц с данным заболеванием в городе достигло 3 597.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня президент России Владимир Путин предложил новую меру финансовой поддержки для российских медицинских работников, которые занимаются лечением COVID-19.

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