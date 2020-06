Кэри, США, , 01:08 — REGNUM Стали известны две следующие бесплатные игры Epic Games Store, которые сервис раздаст в рамках своей еженедельной акции. Об этом компания сообщила на сайте сервиса.

С 25 июня 2020 года пользователи платформы смогут бесплатно добавить в свою библиотеку квест AER: Memories of Old и «пиксельную» инди-игру Stranger Things 3: The Game, которую компания Netflix выпустила одновременно с третьим сезоном сериала «Очень странные дела».

Разработкой AER: Memories of Old занималась студия Forgotten Key, игра, релиз которой состоялся 25 октября 2017 года, предлагает управлять женщиной, способной превращаться в птицу. Stranger Things 3: The Game создал геймдизайнер Уильям Лемонс, игра не повторяет сюжет третьего сезона «Очень странных дел» и может быть интересна не только поклонникам сериала.

