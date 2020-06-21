Роквилл, США, , 00:56 — REGNUM В онлайн-игре Fallout 76 появится новая социальная функция Public Teams («Публичные команды»). Об этом 20 июня сообщил портал Comicbook.

Она позволит геймерам объединяться в отряды ради достижения общих целей. Ранее Public Teams была добавлена на тестовые серверы Fallout 76 и некоторые геймеры получили возможность проверить работу функции.

В социальном меню игры появится новая вкладка, при помощи которой геймеры смогут присоединиться к публичным командам. Они также смогут это сделать при помощи карты.

Игроки также получат возможность создавать собственные публичные отряды и разрешать другим становиться их членами. При этом к созданной команде не смогут присоединиться геймеры из их «чёрного» списка. Стоит отметить, что подобный отряд может состоять максимум из четырёх игроков.

В мае 2020 года компания Bethesda добавила в Fallout 76 возможность изменять внешний вид союзников игроков. Геймеры получили возможность передавать им предметы из своего инвентаря и, таким образом, создавать «неповторимый стиль».

Читайте ранее в этом сюжете: «Неповторимый стиль»: теперь игроки могут «приодеть» союзников в Fallout 76