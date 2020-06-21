Париж, , 00:50 — REGNUM Во Франции количество подтвержденных с начала пандемии случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 160 тысяч, сообщает агентство Sante Publique.

Только за 20 июня в стране подтвердили еще 641 случай инфицирования SARS-CoV-2. Также за прошедшие сутки во Франции 19 человек скончались от болезней, вызванных новым коронавирусом. Всего жертвами осложнений COVID-19 в республике стали 29 633 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 20 июня, во всем мире было подтверждено 8 525 042 случая заражения коронавирусом нового типа. Наиболее пострадавшими странами от пандемии являются США, Бразилия и Россия.

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