Вашингтон, , 00:42 — REGNUM В сеть выложили изображения будущей игры про Крэша Бандикута, которые содержат информацию о дате релиза игры и её геймплее. Об этом 20 июня сообщил портал Gematsu.

Скриншоты имеют плохое качество, однако выглядят подлинными и дают понять, что релиз игры может состояться 9 октября 2020 года. На них запечатлены три главных героя: сам Крэш, его младшая сестра Коко и доктор Нео Кортекс.

https://twitter.com/gematsucom/status/1274236246223663104

Ранее ИА REGNUM сообщило, что игра будет называться Crash Bandicoot 4: It's About Time. По имеющейся информации, её сюжет расскажет о путешествиях главного героя во времени.

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