Белвью, США, , 00:09 — REGNUM В ранний доступ в Steam вышел «революционный» эмулятор 3dSen для игр консолей NES и Famicon. Об этом 21 июня сообщил профильный портал DSOGaming.

Программа может не только выступать в качестве эмулятора игр классических консолей, она также способна преобразовывать двумерные игры в 3D. Отмечается, что создатели 3dSen разрабатывали её на протяжении пяти лет.

В результате они создали ПО, которое не только использует различные визуальные «хитрости», преобразуя 2D в 3D, но также позволяет смотреть на изображение под разными углами.

https://twitter.com/tructv/status/1273622125773901824

Стоит отметить, что ранее разработчики отмечали: при помощи 3dSen геймеры смогут играть в классические игры NES и Famicon, используя гарнитуру виртуальной реальности. В настоящий момент программа поддерживает не все игры, вышедшие на этих консолях, однако её список является достаточно внушительным, в него входят 70 проектов.

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