Вашингтон, , 23:48 — REGNUM Новая функция сервиса SteamVR Room View 3D позволяет владельцам гарнитуры виртуальной реальности Valve Index воссоздать в виртуальной реальности свою комнату. Об этом 20 июня сообщил журнал PC Gamer.

Целью разработчиков было дать пользователю Valve Index более точное представление о положении в пространстве комнаты в те моменты, когда ему требуется снять гарнируру. Valve в описании ничего не сообщила о том, как работает Room View 3D, однако пользователи, протестировавние сервис, говорят, что при помощи камер гарнитура воссоздает интерьер в виртуальном пространстве. Стоит отметить, что выложенные ими скриншоты выглядят достаточн овпечатляюще.

https://twitter.com/gamespark/status/1274225482976747520

Ранее ИА REGNUM сообщило, что предстоящая игра игра Star Wars: Squadrons получит поддержку устройств виртуальной реальности. Отмечается, что игру можно будет полностью пройти в VR-режиме.

Читайте ранее в этом сюжете: В Star Wars: Squadrons будет поддержка устройств виртуальной реальности