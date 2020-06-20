Кито, , 23:18 — REGNUM Общее число новых выявленных на территории Эквадора случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки возросло на 452 и теперь составляет 50 183 человека. Об этом в субботу, 20 июня, сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным министерства, с начала пандемии в Эквадоре зарегистрировано 4199 умерших среди пациентов с данным заболеванием.

Отмечается, что общее число пациентов, победивших COVID-19, превысило 5000.

Как передавало ИА REGNUM, 20 июня в заявлении министерства здравоохранения Кувейта сообщалось, что за сутки в стране выявили 467 случаев заражения коронавирусом.

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