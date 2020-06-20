Париж, , 22:57 — REGNUM Сотрудники полиции задержали пять человек в ходе протестных акций, проходящих сегодня, 20 июня, в Париже. Об этом сообщили в пресс-службе парижской префектуры полиции.

«По состоянию на 19:45 (20:45 мск) было совершено пять задержаний, 36 проверок личности и вынесено 52 устных предупреждения», ― говорится в заявлении.

В полиции подчеркнули, что сотрудники правоохранительных органов как обеспечивали безопасность на заявленных шествиях, так и пресекали попытки проведения несанкционированных акций. К числу последних относились протестные митинги у посольства США в Париже, а также демонстрация по поводу последних событий в французском городе Дижоне. Отказано организатором данных акций было в связи с «риском нарушения общественного порядка, который может привести к беспорядкам и насилию».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в столице Франции городе Париже активисты из объединений Attac и Inter-Urgences залили красной краской здание министерства здравоохранения.

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