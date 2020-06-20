Кабул, , 22:24 — REGNUM Общее число выявленных на территории Афганистана случаев заражения коронавирусом за последние сутки выросло на 546 и превысило 28 тысяч. Об этом 20 июня сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на афганский минздрав.

По данным министерства, суммарное количество зафиксированных в стране случаев заражения SARS-CoV-2 в настоящее время составляет 28 424.

Также сообщается, что за сутки в Афганистане от COVID-19 скончался 21 пациент, и теперь общее число летальных исходов составляет 569.

При этом отмечается, что за все время пандемии коронавирусной инфекции от COVID-19 вылечились более 8 тыс. человек.

Напомним, 20 июня глава турецкого министерства здравоохранения Фахреттин Коджа в соцсети Twitter сообщил, что за минувшие сутки в Турции было выявлено 1248 новых случаев заражения коронавирусом и потому их общее количество превысило 186 тыс.