Екатеринбург, , 21:47 — REGNUM В Уральском федеральном округе за неделю с 13 по 19 июня прирост заболеваемости COVID-19 был выше среднероссийского. Об этом сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в России.

В большинстве регионов, кроме Свердловской и Челябинской областей, динамика ускорилась. Наибольшая наблюдается в Югре (37%), неделю назад она была 34%. В Курганской области прирост составил 33% (на прошлой неделе — 32%).

В Челябинской области показатель не поменялся за неделю и остаётся на уровне в 25%. А на Ямале прирост вырос с 20% до 24%.

В Свердловской области уровень прироста резко уменьшился — с 27% до 19%. А в Тюменской области наоборот вырос — с 13% до 20%.

По данным специалистов, показатели всех регионов Уральского ФО пока серьёзно превышают динамику прироста заболеваемости в среднем по стране. В период с 13 по 19 июня среднероссийский показатель составил 11%.