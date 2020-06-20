Москва, , 21:41 — REGNUM Московские врачи будут отправлены в Забайкальский край для помощи в организации лечения на дому пациентов с коронавирусом. Об этом 20 июня сообщили в департаменте здравоохранения столицы.

«Врачи московских поликлиник поделятся с коллегами в Забайкальском крае лучшими практиками по организации лечения пациентов на дому», — сообщили в департаменте.

Отмечается, что московские врачи также расскажут об опыте организации диагностики коронавируса с помощью КТ-исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из Дагестана вернулась бригада московских врачей во главе с главным врачом столичной больницы №40 Денисом Проценко.

Бригада врачей из Москвы была направлена в Дагестан не для проверки коллег, работающих в больницах региона, а для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.

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