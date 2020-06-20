Нижний Тагил, Свердловская область, , 21:38 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области детский сад должен возместить своей воспитаннице моральный вред за травму, полученную во время прогулки. Судебный акт уже вступил в силу, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Инцидент произошёл 25 апреля 2019 года. Девочка 2012 года рождения упала с игрового оборудования и получила вред здоровью средней тяжести. В итоге она провела в стационаре до 4 июня.

В ходе проверки оказалось, что воспитательница не осуществляла должным образом контроль за детьми и присмотр. Прокуратура подала иск в суд о взыскании с учреждения компенсации морального вреда в пользу девочки и возмещения материального ущерба. Учреждение признало требования и заключило мировое соглашение с родителями ребёнка. Размер морального взыскания составит 45 тыс. рублей, а материального — 4 тыс. рублей.