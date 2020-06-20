Анкара, , 21:26 — REGNUM За минувшие сутки в Турции было выявлено 1248 новых случаев заражения коронавирусом и потому их общее количество превысило 186 тыс. Об этом 20 июня сообщил глава турецкого министерства здравоохранения Фахреттин Коджа в соцсети Twitter.

Согласно этим данным, суммарное количество заразившихся SARS-CoV-2 в стране на сегодняшний день составляет 186 493. Также сообщается, что за прошедшие 24 часа в стране от COVID-19 умерли 22 пациента и теперь общее число летальных исходов достигло 4927.

При этом уточняется, что в настоящее время в Турции от COVID-19 вылечились 158 828 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 20 июня в Национальной организации общественного здравоохранения Греции сообщили, что количество выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки увеличилось в стране на 19.

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