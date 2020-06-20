Москва, , 21:34 — REGNUM В Москве с понедельника, 22 июня, температура воздуха начнет постепенно повышаться и достигнет в среду, 24 июня, отметок в 26―28 градусов. Об этом 20 июня сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Предварительный прогноз на день, когда пройдёт парад в честь Победы ― будет комфортная погода, 26 градусов, малооблачно», ― отметил Вильфанд.

Как передавало ИА REGNUM, ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила, что в июле текущего года жителей практически всей европейской части России ожидает теплая погода.

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