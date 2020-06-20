Екатеринбург, , 21:20 — REGNUM В Екатеринбурге водители скорой помощи, работающие на аутсорсинге, получили стимулирующие выплаты. Их размер превысил 3,6 млн рублей, сообщает пресс-служба свердловской облпрокуратуры.

Соблюдение прав сотрудников проверила прокуратура Екатеринбурга. По указу губернатора региона № 162-УГ от 7 апреля 2020 года медработникам, в том числе и водителям скорой помощи, положены стимулирующие выплаты за особые условия труда, а также за дополнительную нагрузку в связи с пандемией коронавируса. Также допвыплаты предусмотрены и на федеральном уровне.

Однако на пяти подстанциях работа работа автомобилей скорой помощи идёт на основании муниципального контракта, который заключён станцией скорой помощи с ООО «Феникс-Логистика». Фирма не является медицинской организацией, поэтому выплаты водителям оказались не предусмотрены. Прокуратура Екатеринбурга инициировала поправки в областное законодательство. Теперь стимулирующие выплаты распространены и на сотрудников аутсорсинговой компании. Водители уже получили деньги за апрель и май.