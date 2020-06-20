Москва, , 21:18 — REGNUM Общее число выздоровевших от COVID-19 военнослужащих Вооруженных сил РФ достигло 5626, за последние сутки излечились 148 российских военных. Об этом говорится в распространённом 20 июня бюллетене Минобороны России.

«За прошедшие сутки в Вооруженных силах РФ после прохождения лечения выздоровело 148 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 5626 человек», — говорится в сообщении.

Также до 646 человек увеличилась численность выздоровевших гражданских сотрудников. На данный момент установлены 1514 военнослужащих с положительными результатами тестирования на коронавирус. Среди курсантов, слушателей и сотрудников вузов положительные результаты диагностики на инфекцию получены у 252 человек.

В военном ведомстве подчеркнули, что 679 человек госпитализированы и проходят лечение в 16 многофункциональных медицинских центрах Минобороны РФ. С начала эпидемии в подобных учреждениях, расположенных в 15 субъектах РФ, медицинская помощь была оказана 849 пациентам, из них 149 человек — гражданские жители.

Напомним, ранее в пресс-службе Минобороны России сообщили, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи приступит к клиническим испытаниям вакцины от COVID-19 на добровольцах в ближайшие дни.

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