Ново-Огарево, Московская область, , 21:05 — REGNUM Президент России Владимир Путин займётся отдельно вопросом о строительстве в Забайкальском крае нового здания краевой детской больницы. Об этом он заявил 20 июня на встрече с медиками.

Вопрос подняла врач-терапевт городской клинической больницы Читы Елена Зобнина, Она отметила, что борьба с эпидемией выявила острые проблемы здравоохранения региона. В частности, на территории края много неотремонтированных старых лечебных учреждений. Из них половина — деревянные. Кроме того, в отличие от других регионов России, нет современных больниц, поликлиник и медицинских центров.

«Есть проектная документация на строительство новой краевой детской больницы. Старому зданию больницы 96 лет. От всех медиков Забайкалья просим Вашей поддержки», — сказала врач.

Владимир Путин со своей стороны отметил, что знает о проблемах региональной медицины и совсем недавно обсуждал это с губернатором края.

«Что касается детской краевой больницы, займёмся этим отдельно», — отметил глава государства. И выразил надежду на то, что помощь, оказываемая региону в борьбе с коронавирусной инфекцией, будет эффективной.