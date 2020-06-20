Ново-Огарево, Московская область, , 20:43 — REGNUM В начале пандемии коронавируса многие медики волновались, но сейчас работают спокойно. Об этом во время встречи президента России Владимира Путина с медиками заявила врач-инфекционист из городской больницы №40 Екатеринбурга Арменуи Овчинникова.

Женщина отметила, что работает в стационаре больше десяти лет. Госпиталь является одним из крупных в Уральском регионе. Многие другие отделения больницы целиком перепрофилированы под приём пациентов с коронавирусной инфекцией.

«Никто из сотрудников не остался в стороне, за что им огромное спасибо», — сказала Овчинникова.

Она добавила, что вначале все волновались. Однако сейчас они работают спокойно, благодаря поддержке со стороны коллег и руководства больницы. Также врач добавила, что большую помощь медикам оказывают клинические ординаторы, которые находятся под управлением Медицинского университета.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин встретился с медиками в режиме видеоконференции 20 июня. А 21 июня отмечается День медицинского работника.