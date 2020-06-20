Дижон, Франция, , 20:45 — REGNUM Четырем задержанным лицам, которые принимали участие в уличных беспорядках во французском городе Дижон, предъявлены обвинения. Об этом 20 июня сообщает радиостанция France Info со ссылкой на заявление прокурора города Эрик Матэ.

По его словам, по делу о беспорядках полицией было задержано шестеро граждан, двое из которых впоследствии были отпущены. Остальным четверым были объявлены соответствующие обвинения.

Так, трое, по его словам, имеют гражданство Российской Федерации, а двое из них — статус беженцев. Четвертый 41-летний подозреваемый, проживающий в Дижоне, по данным следственных органов, имеет гражданство Франции, однако он родился в России.

Матэ отметил, что одному из задержанных, 23-летнему жителю Сент-Этьена, предъявлено обвинение «в объединении злоумышленников с целью преступления, наказуемого 10-летним тюремным заключением и насилием с отягчающими обстоятельствами».

Как сообщало ИА REGNUM, беспорядки в Дижоне начались ночью 13 июня после того, как между выходцами из Чечни и местными жителями произошёл конфликт. Массовый конфликт начался после избиения молодого выходца из Чечни.

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