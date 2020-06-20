Симферополь, , 20:29 — REGNUM В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за угрозы повышения уровня рек вследствие обильных осадков. Об этом 20 июня сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

«Во второй половине дня и до конца суток 20 июня, и в течение суток 21 июня на реках Крыма ожидается повышение уровней воды на 0,5−1,5 метра», ― цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций Крыма Сергея Шахова.

Согласно прогнозам, уровень воды в реках, по его словам, не достигнет опасных отметок. Однако в ведомстве призвали жителей республики соблюдать меры безопасности из-за возможного подтопления близлежащих к рекам территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что благодаря обильным дождям ситуация с обеспечением питьевой воды в республике каждый день меняется в лучшую сторону.

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