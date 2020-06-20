Киев, , 20:10 — REGNUM Усиленные проверки заведений общественного питания и транспорта начнутся на Украине уже на следующей неделе. Об этом 20 июня сообщает пресс-служба офиса украинского лидера Владимира Зеленского.

«Если заведения (на Украине) не следят за тем, чтобы люди были в масках, чтобы была соблюдена дистанция, меры безопасности, то должны нести за это ответственность», — цитирует украинского лидера его пресс-служба.

По его словам, во время карантина общественные места в стране должны отвечать эпидемиологическим требованиям.

Как передавало ИА REGNUM, данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса, опубликованные 20 июня пресс-службой аппарата совета национальной безопасности и обороны Украины, свидетельствуют о том, что на Украине за минувшие сутки выявили еще 841 случай заражения коронавирусом.

Таким образом, общее число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в стране составило 35 825.

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