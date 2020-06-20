Осло, , 19:55 — REGNUM Глава Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА) норвежец Свен-Арне Хансен скончался в возрасте 74 лет. Об этом 20 июня сообщает газета Dagbladet со ссылкой на его семью.

По данным издания, у Хансена в последнее время наблюдались серьезные проблемы со здоровьем. Весной он перенес инсульт.

Напомним, Свен-Арне Хансен возглавлял Европейскую легкоатлетическую ассоциацию с 2015 года, до этого он занимал должность президента Норвежской легкоатлетической ассоциации.

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