Кейптаун, , 19:33 — REGNUM Более 282 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа было выявлено на территории Африки. Об этом 20 июня сообщает пресс-служба регионального представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом на континенте достигло 282 916, скончались 7570 пациентов.

Самое большое количество случаев заражения коронавирусом выявлено в ЮАР — 87 715, в Египте — 50 437.

Как передавало ИА REGNUM, 20 июня оперштаб при правительстве Азербайджана сообщил, что в стране за последние 24 часа выявили 471 случай заражения коронавирусом, общее число обнаруженных зараженных в стране достигло 12 238.

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