Москва, , 19:37 — REGNUM Городские коммунальные службы Москвы устранили последствия ливня и грозы. Об этом 20 июня сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Из-за сильного ливня в короткий промежуток времени выпало большое количество осадков, в отдельных районах, особенно на юге, ― до 70% от месячной нормы», ― отметил заммэра.

Он подчеркнул, что причиной подтопления послужил шквалистый ветер, который повалил деревья, а листва с них засорила ливневую канализацию. На место происшествия незамедлительно прибыли аварийные бригады, сотрудники которых оперативно ликвидировали подтопление.

По его словам, стихия повалила десять деревьев в парке «Коломенское», от удара молнии пострадали два человека. Их состояние медиками оценивается как удовлетворительное.

«Согласно прогнозам, неблагоприятные погодные условия будут сохраняться в столице до конца дня, поэтому жителям следует быть внимательнее на улице», ― добавил Бирюков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Центре организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) предупредили, что из-за подтоплений в Москве, возникших в результате сильного ливня, перекрыли несколько дорог.

Читайте ранее в этом сюжете: В ЦОДД сообщили о перекрытии дорог из-за подтоплений в Москве