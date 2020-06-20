Москва, , 19:02 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о разногласиях с Белоруссией. Об этом 20 июня он сообщил в эфире Первого канала.

Представитель главы государства отметил, что разногласия с союзным государством — это нормально.

«Это страна, с которой у нас, разумеется, есть проблемы по ряду параметров, прежде всего — экономические разногласия. Это нормально», — отметил Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что связи между Москвой и Минском настолько велики, что они не могут не порождать противоречий. Однако эти противоречия не скажутся на дружбе между братскими народами.