Нур-Султан, , 19:01 — REGNUM Бывший глава Казахстана Нурсултан Назарбаев, который ранее заразился коронавирусом, чувствует себя хорошо. Об этом сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай корреспонденту Tengrinews.kz.

По его словам, у Нурсултана Назарбаева, который находится под наблюдением врачей, отсутствуют какие-либо симптомы.

«Температура (у Назарбаева) стабильная, симптомов, характерных для КВИ, не замечено, — отметил он. — … И, по их данным, поводов для беспокойства нет».

Как передавало ИА REGNUM, 18 июня стало известно, что тест на коронавирус экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева показал положительный результат.

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