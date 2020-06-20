Москва, , 18:54 — REGNUM Заместитель председателя Государственной думы, сопредседатель Попечительского совета акции «Свеча памяти» Ирина Яровая заявила, в этом году мероприятие проходит в двенадцатый раз. На своей странице в социальной сети она призвала разместить в социальных сетях фото горящей свечи с хэштегом #свечапамяти,.

«Память о погибших в годы войны — это бессмертие их подвига и благодарность будущих поколений. 22 июня — День памяти и скорби. День вероломного нападения фашистов на нашу страну. Трепет и пронзительную скорбь мы испытываем, когда звучат бессмертные слова: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой с фашистской силой темною, с проклятою ордой!» — написала парламентарий.

Она подчеркнула, что 22 июня у всех есть возможность зажечь миллионы свечей в память о каждом погибшем в этой страшной войне. «В память о 27 миллионах наших солдат и офицеров, женщин, стариков и детей — всех тех, кто сделал свой шаг в бессмертие в борьбе с фашизмом. Они подарили и завещали нам мир и жизнь, свободу и судьбу нашей Родины!» — отметила Ирина Яровая.

По ее словам, «Свеча памяти» сегодня — это правда о самом большом в истории человечества подвиге советского солдата и самой большой жертве нашего многонационального народа во имя спасения всего мира и всех народов. «Это правда о современной России, о духе и сознании каждого из нас в защите мира, добра и справедливости! — подчеркнула вице-спикер Госдумы. — «Свеча памяти» — живой памятник скорби и оберег от ненависти и войн. Зажги свою свечу памяти 22 июня!», — резюмировала она.

Напомним, участие в международной акции «Свеча памяти» принимают 35 стран, среди которых бывшие республики СССР, страны Европы, Азии, США и Австралия. Традиционно «Свеча памяти» стартует с молебна в Елоховском соборе в Москве, где 26 июня 1941 года прошел первый молебен за Победу. «Свеча памяти онлайн» также стала народным форматом поминовения жертв Великой Отечественной войны.

Читайте также: ИА REGNUM повторит вещание «Писем с фронта» 21 июня над центром Москвы