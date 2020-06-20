Саяногорск, Хакасия, , 19:03 — REGNUM В Хакасии под Саяногорском в субботу, 20 июня, выпал град размером со сливу. Соответствующее видео пользователей социальных сетей опубликовано в Telegram-канале «Сибирь. МБХ медиа».

Отмечается, что синоптики прогнозировали, что непогода с грозами, ливнями и сильным ветром «накроет» республику чуть позже, 21―22 июня.

Напомним, 20 июня на юге Москвы в районе Бирюлево выпал снег с градом.

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