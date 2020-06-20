Москва, , 18:36 — REGNUM В нескольких регионах России в ночь на 21 июня ожидаются заморозки до минус 2 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

Метеоролог уточнил, что заморозки прогнозируются в Кемеровской, Томской, Свердловской, Новосибирской, Омской областях и Пермском крае.

«Разгар лета (в России), — отметил Вильфанд. — Это (заморозки до минус 2 градусов) нечасто встречающийся процесс».

Как передавало ИА REGNUM, 10 июня ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что с начала июня текущего года в столице России выпало 87% месячной нормы осадков.

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