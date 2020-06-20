Москва, , 18:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выполнение Минских соглашений. Об этом 20 июня он сообщил в эфире Первого канала.

«Если говорить о минском комплексе мер, то ситуация потенциально очень опасная», — отметил Песков.

Пресс-секретарь выразил озабоченность по поводу слов о необязательности выполнения Минских договоренностей, звучащих со стороны украинского руководства.

«Если это будет дальше звучать чаще, и если это будет принимать форму абсолютно официальных заявлений, то, конечно, это будет заводить ситуацию в тупик», — резюмировал Песков.

Напомним, Минское соглашение было согласовано в феврале 2015 года в Белоруссии. В подписании договоренностей принимали участие представители России, Украины, Франции и Германии.