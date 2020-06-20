Москва, , 17:34 — REGNUM

В рамках Года памяти и славы 20 июня прошел Международный субботник. Активисты из России и стран зарубежья собрали мусор, обновили старую краску оград, а также очистили памятники и мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне. К мероприятию также присоединились Поисковое движение России, Российское военно-историческое общество и партия «Единая Россия».

«За один день мы привели в порядок более пяти тысяч памятных мест, могил ветеранов Великой Отечественной войны. Причём не только в России, но и в других странах. Для нас особенно важно, что Волонтёры Победы за рубежом взяли шефство за могилами советских воинов. Так, В Польше добровольцы вместе с местными жителями помогали на кладбище советских воинов в Жешуве, а в Латвии — на Старом гарнизонном кладбище в г. Даугавпилс, где находятся братские и отдельные могилы советских воинов, погибших во время и после Великой Отечественной войны» — отметила руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

В России Волонтеры Победы всю неделю благоустраивали «Аллею славы» на кладбище города Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа, где похоронены участники Великой Отечественной войны. За значительным количеством могил сейчас никто не присматривает, так как не осталось родственников. Добровольцы убрали траву, мусор и облагородили территорию.

В Москве приведена в порядок могила Михаила Семеновича Шестопалова — участника Великой Отечественной войны, капитана, орденоносца, начальника взвода станковых пулеметов. К добровольцам обратился родственник ветерана — его племянник, который из-за состояния здоровья лично убраться на могиле своего Героя не может.

В Иркутской области Волонтеры Победы привели в порядок захоронения на старом ангарском кладбище, где похоронено 40 000 человек. Среди них первый военком города Ангарска, подполковник Петр Андрианович Германский, участник Великой Отечественной войны Григорий Никонович Граков, награждённый медалями «За Отвагу» и «За боевые заслуги».

«Всего мы привели в порядок более 50 могил на ангарском кладбище. А несколько месяцев назад также восстанавливали здесь имена похороненных воинов-победителей, так как территория заброшена и учётные данные потеряны. Таким образом, мы хотим восстановить историческую память о воинах-победителях, первостроителях Ангарска. Эти люди, пройдя горнило войны, приехали в сибирскую тайгу, наладили производство и отстроили город», — рассказал руководитель Иркутского регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы» Иван Комельков.