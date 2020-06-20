Москва, 20 июня 2020, 17:34 — REGNUM
В рамках Года памяти и славы 20 июня прошел Международный субботник. Активисты из России и стран зарубежья собрали мусор, обновили старую краску оград, а также очистили памятники и мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне. К мероприятию также присоединились Поисковое движение России, Российское военно-историческое общество и партия «Единая Россия».
В России Волонтеры Победы всю неделю благоустраивали «Аллею славы» на кладбище города Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа, где похоронены участники Великой Отечественной войны. За значительным количеством могил сейчас никто не присматривает, так как не осталось родственников. Добровольцы убрали траву, мусор и облагородили территорию.
В Москве приведена в порядок могила Михаила Семеновича Шестопалова — участника Великой Отечественной войны, капитана, орденоносца, начальника взвода станковых пулеметов. К добровольцам обратился родственник ветерана — его племянник, который из-за состояния здоровья лично убраться на могиле своего Героя не может.
В Иркутской области Волонтеры Победы привели в порядок захоронения на старом ангарском кладбище, где похоронено 40 000 человек. Среди них первый военком города Ангарска, подполковник Петр Андрианович Германский, участник Великой Отечественной войны Григорий Никонович Граков, награждённый медалями «За Отвагу» и «За боевые заслуги».